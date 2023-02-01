День подозрений продолжается: НАБУ разоблачили экс-замминистра культуры и еще шесть человек на попытке завладения государственным имуществом

В среду, 1 февраля, НАБУ и САП уведомили семь лиц о подозрении в завладении недвижимостью государственного предприятия "Национальная кинематека Украины". Подозреваемым инкриминируется незаконное завладение 14 зданий и сооружений в окрестностях Киева ориентировочной стоимостью почти 42 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Отмечается, что благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы были возвращены государству.

Среди подозреваемых фигурируют:

- заместительница министра культуры Украины (2014-2019 гг.);

- начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.)

- первый заместитель генерального директора госпредприятия "Национальная кинематека Украины" (2016-2019 гг.);

- арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 гг.);

- два организатора преступной схемы – бенефициарные владельцы ряда ООО;

- руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

Действия участников преступления, с учетом степени соучастия, квалифицированы по:

- ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой" – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества);

- ч. 1 ст. 366 ("Декларирование недостоверной информации" – карается лишением свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет).

"По версии следствия, в течение 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) государственного предприятия "Национальная кинематека Украины", которое находилось в затруднительном финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли. должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ". Те соответственно согласовали незаконный план санации, и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенному ООО, которое к тому же приобрело здания по заниженной цене", – говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что собранные в ходе расследования НАБУ и САП материалы стали основанием для непризнания и отмены Хозяйственным судом в Киеве результатов аукциона по продаже имущества ГП "Национальная кинематека Украины". Законность и обоснованность этого решения подтвердил и Верховный Суд.

"В итоге госпредприятие получило возможность вернуть в собственность незаконно утраченную недвижимость, что и сделало", – подытожили в НАБУ.

Как известно, с 2014 по 2019 годы замминистра культуры Украины была Тамара Викторовна Мазур 1982 года рождения.

Напомним, ранее в этот же день стало известно о том, что сотрудникиСБУ и ДБР провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.Сам он заверил, что обыски связаны с крушением вертолета в Броварах Киевской области, во время которого погибли высшие руководители МВД.

Также с обысками правоохранители посетили президента "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева. В ходе обысковСБУ нашла новые факты его сотрудничества с террористами ДНР.

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