СБУ нашла новые факты сотрудничества президента ''Мотор Сичи'' с террористами ''ДНР'': громкие подробности

Бывший президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с террористами "ДНР". Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он осуществлял финансирование террористической организации.

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Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили эти факты в ходе следственно-оперативных действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Финансирование террористической организации осуществлялось, в частности, из-за уплаты "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования. Среди прочего экс-глава "Моторс Сичи" сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР". Примечательно, что цель сотрудничества заключалась в снабжении предприятий военно-промышленного комплекса России авиакомплектующими.

В результате сделки "бюджет" террористической организации "ДНР" получил более 290 млн российских рублей в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд оккупационной армии РФ. Кроме того, полученные средства руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте.

На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили главе промышленного гиганта о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград бывшему президенту "Мотор Сич" от представителей военно-политического руководства РФ.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что бывшего главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных. Но это станет возможным только после того, как подозреваемый в госизмене даст показания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября был задержан почетный президент ПАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. Также у него дома были проведены обыски.

Президент украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, который сейчас находится под стражей по подозрению в госизмене, скрыл недвижимость в Москве. Речь идет о как минимум двух объектах недвижимости.

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