Дело водителя внедорожника, сбившего в Харькове двух подростков, передали в суд: что грозит злоумышленнику

В Харькове следователи завершили досудебное расследование ДТП на проспекте Науки, во время которого водитель Toyota Land Cruiser сбил на переходе двух 13-летних детей. Он в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, 28 января материалы дела с обвинительным актом передали в суд.

Дело будет рассматривать Дзержинский суд Харькова. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 8 лет.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, авария произошла 11 ноября 2021 года. Кроссовер Toyota Land Cruiser сбил на переходе 13-летних подростков – парня и девушку. За рулем находился житель Харькова Дмитрий Лысенко. Министр внутренних дел Денис Монастырский взял дело на личный контроль. Он пообещал, что виновник аварии будет отвечать перед законом.

Как показала позже экспертиза, водитель Land Cruiser был в состоянии наркотического опьянения. Он был под влиянием метадона. 12 ноября ему сообщили о подозрении.

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