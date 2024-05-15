Дело чести не имеет срока давности: почему Кучму нужно и можно судить за убийство Георгия Гонгадзе

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в организации заказного убийства адвоката в 2003 году. Для многих стало открытием, что олигарха могут привлечь к ответственности за преступление, срок давности которого, казалось бы, давно истек. Но дьявол кроется в деталях. И потому сейчас возобновилась дискуссия об одном из самых резонансных убийств в истории Украины – журналиста Георгия Гонгадзе, заказчиком которого многие считают на тот момент действующего президента Леонида Кучму. Это дело стало знаковым для цивилизованного мира и маркером эффективности украинского правосудия.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

От кейса Коломойского к кейсу Кучмы

По данным следствия, адвокат Сергей Карпенко отказался выполнить требование Коломойского аннулировать и признать недействительными решения общего собрания акционеров "Днепроспецстали". Решив отомстить, олигарх якобы привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. На адвоката напали, жестоко избили, но он чудом выжил. А дело против Коломойского… закрыли. Спустя годы была попытка реанимации расследования, но оно также закончилось ничем. И вот спустя 20 лет олигарху предъявили подозрение.

Многих украинцев удивило, что это произошло несмотря на истекший срок давности. Однако тут есть нюансы. По нашему законодательству лицо освобождается от ответственности за особо тяжкое преступление, если с момента его совершения прошло 15 лет. Однако срок давности прерывается, если лицо совершило новое преступление.

А так как Игорь Коломойский, по данным следствия (начиная с 2013 года), совершил новые преступления, то таким образом и получилось возобновить старое дело о заказе убийства адвоката Карпенко. И этот кейс показал, что можно добиться справедливости и по делу Георгия Гонгадзе – было бы желание.

Похищение и убийство журналиста в 2020 году и последовавший за этим "кассетный скандал" вызвали большой резонанс не только в Украине, но и в других странах мира.

Гром прогремел, когда лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз с трибуны парламента на всю страну назвал заказчиком исчезновения Георгия Гонгадзе президента Леонида Кучму, главу его администрации Владимира Литвина – соучастником, а министра внутренних дел Юрия Кравченко – сценаристом и организатором похищения. А затем мировые СМИ облетели аудиозаписи, которые сделал майор госохраны Николай Мельниченко: они четко указали на причастность Кучмы к убийству Гонгадзе – глава государства приказал разобраться с журналистом.

Экспертиза оригиналов пленок Мельниченко, проведенная в США, подтвердила их аутентичность. А отсутствие нормального расследования, жесткое подавление властями требований привлечь к ответственности заказчика убийства Гонгадзе в итоге вызвали волнения, которые в последующем привели к одной из значимых в истории современной Украины дат – первому "майдану", или Оранжевой революции 2004 года.

А вот изменений в правоохранительной системе так и не произошло – честного расследования не было и в итоге заказчик остался на свободе. Осуждены были исключительно исполнители.

В 2005 году отправился на тот свет генерал Кравченко (странное самоубийство с двумя пулями в голову), который был связующим звеном между президентом Кучмой и главным исполнителем похищения и убийства Гонгадзе – милицейским генералом Алексеем Пукачем, экс-начальником главного управления уголовного розыска МВД Украины.

Уголовное дело против Леонида Кучмы все же было возбуждено в марте 2011 года, но в итоге – закрыто.

"Несмотря на то что против Кучмы завели дело, это было больше похоже на попытку закрыть рот тем, кто постоянно требовал призвать его к ответу. Нормального следствия не было, да и его в наших реалиях попросту не могло быть. Все это было большим фарсом. Причем свою неоднозначную роль сыграли и ГПУ, и суд", – рассказал собеседник OBOZ.UA, на тот момент работавший в следствии.

Похищения, убийства и угроза нацбезопасности

Убийство Георгия Гонгадзе – не единственное преступление, которое вменяют Леониду Кучме. И если кто-то сомневается, что такое вообще было возможно, то вот еще один кейс. За два месяца до убийства Гонгадзе был похищен еще один журналист и общественный деятель – Алексей Подольский. Причем тоже Пукачем, но Алексей выжил. Именно на Подольском ручной палач режима "отработал" схему убийства Георгия.

Разговоры о деле Подольского, к слову, были зафиксированы и на пленках Мельниченко. Судя по ним, "вина" Алексея была в том, что он опубликовал ряд статей, затронувших Кучму.

После похищения Подольский рассказал: "Я уверен, что меня решили таким образом припугнуть за антикучмовскую деятельность. Я работал в фонде "Украинская перспектива", с которым в свое время сотрудничали Николай Томенко, Сергей Одарыч и Николай Полуденный. Этот фонд готовил материалы о политике Кучмы. Говорили, что изменения Конституции Украины приведут к диктатуре и Кучма пойдет на третий президентский срок. Распространяли материалы миллионными тиражами. Вот это власти и не нравилось".

Не добившись справедливости в Украине, Алексей Подольский в 2021 году обратился в Европейский суд по правам человека...

По словам Алексея Подольского, еще несколько преступлений были совершены силовиками "в защиту" на тот момент президента Украины. Например, Сергею Каунову, бывшему издателю "Галицких контрактов", звонили и требовали не финансировать издание антикучмовских листовок. А затем избили так, что он попал в реанимацию. В 2000 году в Донецке убили Александра Акименко, который тоже распространял эти листовки, – он сгорел в машине.

Но это только верхушка айсберга. Алексей Подольский писал на своей странице в Facebook, что то и дело некоторые журналисты заводят старую песню, будто "Кучму-патриота подставила Россия, а он на самом деле чуть ли не герой Украины".

"Будто всем отрезало память об этом "смотрящем" Кремля в Украине. А кто без боя отдал России украинскую долю золота, валюты и зарубежной собственности СССР? Кто отдал России Черноморский флот, а главное – базу в Севастополе, отдал с полным осознанием, что это база будущей аннексии украинского Крыма? Кто пустил хищный российский капитал в украинскую приватизацию? Кто по методичкам ФСБ строил в Украине тотальную коррупцию исполнительной власти? Кто сознательно разрушал украинскую армию и распродал лучшее оружие на десятки миллиардов? Кто по команде из Москвы взращивал на Донбассе криминальный сепаратизм? Кто по команде из Кремля назвал своим преемником Януковича – атамана этого криминального сепаратизма и измены украинской независимости? Наконец, кто завел на верх украинской политики целую когорту российских агентов влияния?" – написал Подольский.

К слову, недавно OBOZ.UA вспоминал, что во время каденции Кучмы также произошла передача России ракет, которыми уже после полномасштабного вторжения оккупанты обстреливали наши города…

И еще для тех, кто не знает: преступления против основ национальной безопасности не имеют срока давности. И расследование деятельности Кучмы на посту президента могло бы в итоге окончательно поставить точку и в деле Гонгадзе.

Почему важно добиться справедливости

В июле 2021 г. посольство США в Украине обратилось к на тот момент главе Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой, призывая провести детальное и открытое расследование дела об убийстве украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Как написала пресс-служба американского дипломатического ведомства в Facebook, именно дело Гонгадзе остается для Украины маркером эффективности правосудия. Пока заказчики громкого убийства не названы, перспективы законности в нашей стране остаются сомнительными.

А это, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям. И рассчитывать на то, что война, которую Россия ведет сейчас против Украины, все спишет, не приходится.

В то время как защитники Украины проливают кровь, отражая атаки российских оккупационных войск, а по мирным городам страны прилетают ракеты, Кучма может позволить себе нежиться под солнцем на Лазурном берегу – в Монако. Хотя вместо этого должен наконец-то ответить на все обвинения.

Следствие должно быть проведено честно и беспристрастно, чтобы и украинцы, и мировое сообщество наконец-то увидели: закон в Украине превыше всего и действительно один для всех. В знаковом деле об убийстве Георгия Гонгадзе наконец-то должна быть поставлена точка, а заказчик – отправиться за решетку.