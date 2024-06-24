Дела Майдана: суд начал подготовительное заседание по обвинению Януковича в расстреле митингующих

В понедельник, 24 июня, Броварской горрайонный суд открыл подготовительное заседание по делу против экспрезидента Виктора Януковича и представителей его силового блока по обвинению в организации разгона и расстрелов людей 18-20 февраля 2014 года. Поскольку подозреваемые скрываются от следствия, дело слушается в заочном режиме.

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Об этом сообщил Офис генпрокурора. Все судебные заседания по этому делу будут транслироваться в онлайн-формате.

Также определен график этих судебных заседаний, они будут проходить 7 августа, 20 и 30 сентября.

Следствие установило, что 18-20 февраля 2014 г. преступная группа под руководством экспрезидента Виктора Януковича организовала разгон и расстрел демонстрантов в центре Киева с применением физического насилия, огнестрельного оружия, военной техники и специальных средств, в том числе незаконно поставленных с территории России.

Кроме Януковича, в совершении преступлений против майдановцев обвиняются бывшие министр внутренних дел Виталий Захарченко, глава СБУ Александр Якименко, министр обороны Павел Лебедев и другие силовики.

По данным следствия, Янукович, находясь в резиденции "Межигорье", дал указание министру внутренних дел Захарченко на применение огнестрельного оружия в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014 года.

"Действия бывших президента, министра обороны Украины и руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части г. Киева. В том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

В судебном заседании принимают участие потерпевшие и представители семей погибших на Майдане во время революции достоинства.

Государственное обвинение представляют прокуроры по делам Майдана Денис Иванов и Александр Деркач.

На заседании в режиме видеоконференции принимает участие Андрей Доманский, адвокат адвоката и экспредседатели СБУ Якименко.

Напомним, 4 октября 2023 в ДБР сообщили о завершении расследования крупнейшего дела Майдана : перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок.

Вместе с экспрезидентом беглецом по делу фигурируют девять его приспешников, включая тогдашнего главу СБУ Александра Якименко, министров обороны Павла Лебедева и внутренних дел Виталия Захарченко, а также бывшего командира ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве Сергея Кусюка.

Все скрываются от правосудия на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, следствие установило личности сотрудников правоохранительных органов, которые произвели первые выстрелы по участникам Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Один из них командовал ротой спецподразделения Беркут УМВД Украины в городе Севастополь, другой был милиционером этого подразделения.