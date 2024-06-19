Дела Майдана: правоохранители установили, кто совершил первые выстрелы 20 февраля 2014 года

Следствие установило личности сотрудников правоохранительных органов, которые произвели первые выстрелы по участникам Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Один из них командовал ротой спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополь, другой являлся милиционером этого подразделения.

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Обоим инкриминировано превышение власти и служебных полномочий, а также умышленное убийство трех человек и покушение на умышленное убийство еще трех протестующих. Подробности сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора.

В ГБР рассказали, что сообщили о подозрении двум сотрудникам правоохранительных органов, которые произвели первые выстрелы по людям в центре Киева 20 февраля, в самый кровавый день Революции Достоинства.

"Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и одному из милиционеров этого подразделения. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана и фактически были первыми, кто начал стрельбу по митингующим", – отмечено в сообщении.

Как установило следствие, 20 февраля оба подозреваемых, выполняя приказ высшего руководства, открыли по протестующим огонь из помповых ружей Форт-500. Произошло это около 9 утра в районе пешеходного моста. Стреляли патронами со свинцовой картечью.

Доказано, что от их выстрелов погибли по меньшей мере три митингующих. Еще трое получили ранения разной степени тяжести.

"Их выстрелы фактически стали толчком к продолжению совершения умышленных убийств участников акций протеста, уже с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия, бойцами спецподразделений Киевского "Беркута" (так называемой "черной роты") и внутренних войск МВД Украины", – рассказали ГБР.

В тот день, 20 февраля, в центре Киева были убиты 48 человек. Еще более 90 участников Революции Достоинства получили огнестрельные ранения.

Из Киева севастопольские "беркутовцы" вместе с командиром вернулись в Севастополь. И уже совсем скоро, когда РФ начала захват Крыма, перешли на сторону оккупантов и способствовали аннексии полуострова.

По данным ОГПУ, обоим подозреваемым инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенных должностным лицом с применением физического насилия, умышленных убийств трех человек и покушений на умышленные убийства трех человек. ст.41, ч. 4 ст. , 12 ч. 2 ч. 2 ст.

За совершение этих преступлений командиру севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 4 октября 2023 года в ГБР сообщили о завершении расследования крупнейшего дела Майдана: перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок. Вместе с экс-президентом беглецом по делу фигурируют девять его приспешников, включая тогдашнего главу СБУ Александра Якименко, министров обороны Павла Лебедева и внутренних дел Виталия Захарченко, а также бывшего командира ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве Сергея Кусюка.

Все скрываются от правосудия на территории РФ.