Дела Майдана: будут судить севастопольских 'беркутовцев', совершивших первые выстрелы по митингующим на Институтской

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины направили в суд дело против бывшего командира роты спецподразделения "Беркут" из Севастополя и двух подчиненных. Их обвиняют в массовых убийствах активистов по улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ОГП. Согласно обвинительному акту, им инкриминируют превышение власти, умышленные убийства и покушения на убийства (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 12 ч. 2 ст.

Исследование фактов показало, что в 9:00 утра 20 февраля командир роты спецподразделения "Беркут" и его подчиненные незаконно применили огнестрельное оружие, используя помповые ружья против митингующих. В результате этого погибли трое протестующих, а еще трое получили ранения.

Эти действия стали началом дальнейших преступлений, совершенных другими подразделениями "Беркута" и внутренними войсками, что привело к многочисленным жертвам протестующих. После этих событий обвиняемые вернулись в Севастополь, где перешли на сторону России и поддержали аннексию Крыма.

Стоит отметить, что 20 февраля 2014 года в Киеве погибли 48 активистов, а более 90 получили ранения. В расследовании этих преступлений уже привлечены к ответственности 38 человек, включая четырех чиновников и 34 правоохранителей. Четыре сотрудника "Беркута" уже получили приговоры, а другие дела еще рассматриваются в судах.

Напомним, в июне следствие установило личности сотрудников правоохранительных органов, которые произвели первые выстрелы по участникам Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Один из них командовал ротой спецподразделения Беркут УМВД Украины в городе Севастополь, другой был милиционером этого подразделения.

Напомним, 4 октября 2023 года в ГБР сообщили о завершении расследования крупнейшего дела Майдана: перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок. Вместе с экс-президентом беглецом по делу фигурируют девять его приспешников, включая тогдашнего главу СБУ Александра Якименко, министров обороны Павла Лебедева и внутренних дел Виталия Захарченко, а также бывшего командира ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Киеве Сергея Кусюка. Все скрываются от правосудия на территории РФ.