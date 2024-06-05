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Действовали в приграничных регионах Украины: СБУ ликвидировала еще три схемы для уклонистов. Фото

Дарья Дурова
Расследования
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Ликвидированы новые схемы, которые позволяли уклонистам выехать из Украины

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Одного подозреваемого поймали в Винницкой области, несколько остальных – в Закарпатской.

Пресс-служба СБУ на официальном Telegram-канале 5 июня сообщила, что задержаны организаторы "бизнеса" на уклонистах. Они помогали военнообязанным сбежать из страны за суммы от 6,5 до 9 тысяч долларов США. Конкретная стоимость зависела от срочности бегства в обход контрольно-пропускных пунктов и его способа.

В Винницкой области: задержан чиновник местного подразделения Государственной пограничной службы Украины. За деньги он помогал мужчинам нелегально попасть в Молдову вне КПП.

Для конспирации фигурант принимал деньги от "клиентов" в виде криптовалюты.

Задержан чиновник ГПСУ

В Закарпатской области: ликвидировано еще два канала незаконной миграции в Евросоюз. Один из "трафиков" организовали двое местных жителей. Они переправляли уклонистов в ЕС через пограничную реку.

Специально для такого "бизнеса" дельцы купили надувную лодку.

На Закарпатье разоблачили организаторов незаконной переправки мужчин за границу

Вторую "схему" организовала жительница Хустского района. Женщина выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы. К этому она привлекла двух сообщников.

Задержана жительница Закарпатья

В СБУ заявили, что расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности продолжаются. Они ведутся совместно с Национальной полицией и Госпогранслужбой при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Задержанным организаторам преступных схем грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце мая семь мужчин на Закарпатье прорвали заградительную сетку, чтобы незаконно пересечь реку Тису. Они отдали организаторам переправки 55 тысяч долларов, но пограничники задержали их в 100 метрах от границы.

– Ранее житель Одессы пытался попасть за границу в Молдову через реки Турунчук и Днестр с помощью ластов и детского надувного матраса с изображением "Человека-паука". 28-летнего нарушителя задержал пограничный наряд.

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