Действовали в приграничных регионах Украины: СБУ ликвидировала еще три схемы для уклонистов. Фото

Служба безопасности Украины нейтрализовала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Одного подозреваемого поймали в Винницкой области, несколько остальных – в Закарпатской.

Пресс-служба СБУ на официальном Telegram-канале 5 июня сообщила, что задержаны организаторы "бизнеса" на уклонистах. Они помогали военнообязанным сбежать из страны за суммы от 6,5 до 9 тысяч долларов США. Конкретная стоимость зависела от срочности бегства в обход контрольно-пропускных пунктов и его способа.

В Винницкой области: задержан чиновник местного подразделения Государственной пограничной службы Украины. За деньги он помогал мужчинам нелегально попасть в Молдову вне КПП.

Для конспирации фигурант принимал деньги от "клиентов" в виде криптовалюты.

В Закарпатской области: ликвидировано еще два канала незаконной миграции в Евросоюз. Один из "трафиков" организовали двое местных жителей. Они переправляли уклонистов в ЕС через пограничную реку.

Специально для такого "бизнеса" дельцы купили надувную лодку.

Вторую "схему" организовала жительница Хустского района. Женщина выводила потенциальных призывников через малоизвестные тропы. К этому она привлекла двух сообщников.

В СБУ заявили, что расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности продолжаются. Они ведутся совместно с Национальной полицией и Госпогранслужбой при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Задержанным организаторам преступных схем грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце мая семь мужчин на Закарпатье прорвали заградительную сетку, чтобы незаконно пересечь реку Тису. Они отдали организаторам переправки 55 тысяч долларов, но пограничники задержали их в 100 метрах от границы.

– Ранее житель Одессы пытался попасть за границу в Молдову через реки Турунчук и Днестр с помощью ластов и детского надувного матраса с изображением "Человека-паука". 28-летнего нарушителя задержал пограничный наряд.

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