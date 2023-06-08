ГБР задержало владельцев и топ-менеджмент концерна, который снабжал продукцией ВПК России: скандальные детали

Украинский концерн NICMAS снабжал продукцией военно-промышленный комплекс государства-террориста России, даже после полномасштабного вторжения. По этому факту сотрудники Государственного бюро расследований задержали топ-менеджмент и владельца концерна – экс-регионала Григория Дашутина.

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Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года участники преступной схемы поставили в РФ комплектующих по меньшей мере на более чем 160 млн грн. В то же время деятельность концерна была заблокирована в ноябре 2022 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По месту жительства подозреваемых проходят следственные действия, в частности более 30 обысков. Среди роскоши в стиле экс-нардепа Украины времен Януковича Виктора Пшонки у экс-нардепа найдены книги, которые превозносят Россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские знаки отличия и даже комсомольский значок. Также у других подозреваемых обнаружены паспорта РФ и договоры с Россией.

По данным следствия, в состав преступной организации входило не менее 14 человек: из числа близких родственников экс-нардепа, менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан РФ.

В Бюро не назвали, о каком именно концерне идет речь, однако, по неофициальным данным СМИ в правоохранительных органах, это именно NICMAS и его владелец, народный депутат 3-го и 4-го созыва Григорий Дашутин.

Отмечается, что концерн снабжал ВПК РФ высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий. Он занимал второе место в поставках продукции для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.

В настоящее время 8 лицам сообщили о подозрении в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору (ст. 255, ст. 111-2 УК Украины). Согласно санкции статей, в случае доказывания вины им грозит до 12 лет лишения свободы.

Остальным 6 фигурантам, в том числе и гражданам РФ, будет сообщено о подозрении заочно, и они будут объявлены в розыск. В настоящее время задержаны 6 человек, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"ГБР решительно перекрывает все возможные подобные каналы. В то же время иногда масштабы цинизма удивляют даже опытных правоохранителей", – отметили в Бюро.

Напомним, ранее украинские правоохранители установили, что бывший президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с террористами "ДНР". Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он осуществлял финансирование террористической организации. СБУ выявила новые факты сотрудничества руководителя "Мотор Сичи" с террористами "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Офисе президента Украины сообщили, что экс-президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева могут обменять лишь на тысячу украинских защитников. Там подчеркнули, что он должен получить жесткий уголовный приговор и максимальный срок;

– согласно расследованию СМИ, Богуслаев в разгар полномасштабной войны с РФ блокировал передачу вертолета Ми-2 украинским разведчикам. Он отдавал приказы своим подчиненным всеми силами саботировать этот процесс.

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