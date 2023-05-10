Блокировал поставки техники для ГУР: СМИ обнародовали тайные приказы Богуслаева саботировать передачу вертолета. Аудио

Президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в разгар полномасштабной войны с РФ блокировал передачу вертолета Ми-2 украинским разведчикам. Он отдавал приказы своим подчиненным всеми силами саботировать этот процесс.

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Об этом стало известно из расследования "Схем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Журналисты опубликовали ранее неизвестные записи телефонных разговоров Богуслаева.

Их предоставили источники в правоохранительных органах. Подлинность этих разговоров была подтверждена посредством независимой американской экспертизы.

В частности, из записей стало известно, что Богуслаев отдал приказ работникам "Мотор Сичи" разобрать боевой вертолет на запчасти и скрыть документы, необходимые для его эксплуатации.

"Ты расстрой РДЦ (регулятор двигателя цифровой – Ред.) на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели – и все", "Лопасти трудно спрятать, а агрегаты снимите, все попрячьте, бл***", "Веди себя жестко, ничего там не кланяйтесь, не просите, что они знали бл***...А вертолет надо забрать", – говорил он.

Напомним: о том, что Вячеслав Богуслаев блокировал поставки боевого вертолета Главному управлению разведки Минобороны в апреле 2022 года, стало известно в марте этого года.

Тогда ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Сам он эти обвинения отвергает.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. У него дома были проведены обыски и изъяты раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

– Украинские правоохранители установили, что бывший президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с террористами "ДНР". Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он осуществлял финансирование террористической организации.

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