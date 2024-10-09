Данные сливала в анонимный чат: в Харькове будут судить преподавательницу вуза, корректировавшую вражеский огонь по позициям ВСУ. Фото

В суд передано дело 50-летней жительницы Харькова, которая обходила город, выискивала места расположения украинских военных и техники и передавала эту информацию России. Подозреваемая работала преподавателем одного из местных университетов.

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О будущем суде сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 9 октября. Обвинительный акт касается распространения информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии украинскими с законами военных формирований, с возможностью их идентификации на местности, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК).

Российская спецслужба привлекла украинку с сотрудничеству через Telegram в июне 2024 года.

Женщина сливала врагу информацию в анонимный чат, обозначая координаты на Google-картах и ​​добавляя к ним текстовое описание. Там же она общалась со своим российским куратором.

Эти данные были необходимы представителям РФ для нанесения по городу прицельных ракетных ударов и осуществления атак управляемыми авиабомбами.

Правоохранители разоблачили фигурантку. Суд избрал мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Женщину будут судить в Киевском районном суде города Харькова. Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Кировоградской области поймали двух агентов ФСБ РФ. Они корректировали воздушные удары России по городу Кропивницкий и готовили серию диверсий.

– Служба безопасности Украины также задержала агентурную группу ФСБ, которая шпионила за Силами обороны сразу в Киеве, Харькове и Чернигове. Трое задержанных работали на одного куратора. Теперь им "светит" пожизненное лишение свободы.

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