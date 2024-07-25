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"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото

Анна Павлова
Расследования
3 минуты
2,0 т.
'Чтобы деньги пришли': у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото

В Одесской области правоохранители задержали чиновника Государственной миграционной службы. Он пытался заработать на переправке уклонистов в Молдову.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. У задержанного провели обыски и обнаружили у него 20 тысяч долларов. Также у мужчины нашли письмо-желание, в котором мужчина написал, что хочет "богатства и изобилия".

"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото
"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото
"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото

По данным следователей, в июле 2024 года исполняющий обязанности начальника отдела Государственной миграционной службы обратился к одному из пограничников, чтобы тот помог ему переправлять военнообязанных мужчин в Молдову. По замыслу чиновника ГМС, пограничник должен был помогать уклонистам обходить пункт пропуска. Впрочем, пограничник доложил об этом предложении руководству и правоохранителям.

Военнообязанных, желающих незаконно пересечь границу, чиновник ГМС искал в социальных сетях. За такую услугу он потребовал 10 тыс. долларов с одного человека. Задержанный договорился с тремя клиентами и взял у них 30 тысяч долларов. 9 тыс. долларов он принес пограничнику.

"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото
"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото
"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото
"Чтобы деньги пришли": у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото

23 июля 2024 года правоохранители задержали чиновника при передаче оговоренной суммы. Трое военнообязанных мужчин, которые хотели покинуть Украину, были переданы пограничникам, на них составят админпротоколы.

Чиновнику объявили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что в среду, 24 июля, пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов через границу. Проводником "путешественников" был подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, житель поселка Березино в Одесской области 34-летний Артур Ян сбежал из Украины во избежание мобилизации. Однако мужчина оказался в армии российских оккупантов, не "доехав до брата". Он заплатил $6 тыс. за незаконный выезд во время военного положения.

Ранее стало известно о том, что в Закарпатье на блокпосту мужчина порезал ножом пограничника. Так он отреагировал на требование сотрудника ГПСУ остановиться.

Пострадавшим оказался пограничник Мукачевского отряда, который без царапины вернулся с двух боевых ротаций на Донбассе.

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