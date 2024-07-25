'Чтобы деньги пришли': у чиновника ГМС, попытавшегося обогатиться на уклонистах, нашли письма с желаниями. Фото

В Одесской области правоохранители задержали чиновника Государственной миграционной службы. Он пытался заработать на переправке уклонистов в Молдову.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. У задержанного провели обыски и обнаружили у него 20 тысяч долларов. Также у мужчины нашли письмо-желание, в котором мужчина написал, что хочет "богатства и изобилия".

По данным следователей, в июле 2024 года исполняющий обязанности начальника отдела Государственной миграционной службы обратился к одному из пограничников, чтобы тот помог ему переправлять военнообязанных мужчин в Молдову. По замыслу чиновника ГМС, пограничник должен был помогать уклонистам обходить пункт пропуска. Впрочем, пограничник доложил об этом предложении руководству и правоохранителям.

Военнообязанных, желающих незаконно пересечь границу, чиновник ГМС искал в социальных сетях. За такую услугу он потребовал 10 тыс. долларов с одного человека. Задержанный договорился с тремя клиентами и взял у них 30 тысяч долларов. 9 тыс. долларов он принес пограничнику.

23 июля 2024 года правоохранители задержали чиновника при передаче оговоренной суммы. Трое военнообязанных мужчин, которые хотели покинуть Украину, были переданы пограничникам, на них составят админпротоколы.

Чиновнику объявили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что в среду, 24 июля, пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов через границу. Проводником "путешественников" был подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, житель поселка Березино в Одесской области 34-летний Артур Ян сбежал из Украины во избежание мобилизации. Однако мужчина оказался в армии российских оккупантов, не "доехав до брата". Он заплатил $6 тыс. за незаконный выезд во время военного положения.

Ранее стало известно о том, что в Закарпатье на блокпосту мужчина порезал ножом пограничника. Так он отреагировал на требование сотрудника ГПСУ остановиться.

Пострадавшим оказался пограничник Мукачевского отряда, который без царапины вернулся с двух боевых ротаций на Донбассе.