На Закарпатье на блокпосте мужчина порезал ножом пограничника из-за требования остановиться. Видео

На Закарпатье агрессивный водитель порезал на блок-посте пограничника ножом из-за требования остановиться. Пострадавшим оказался пограничник Мукачевского отряда, который без царапины вернулся из двух боевых ротаций из Донбасса.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Житель села Буштыно в Закарпатье решил, что контрольные посты не касаются его.

61-летний мужчина отказался остановиться по требованию правоохранителей и попытался скрыться. Когда его авто заблокировали, он закрылся внутри и через приоткрытое окно стал спорить с пограничниками, обвиняя их в незаконных действиях.

Водитель также создавал неудобства другим участникам дорожного движения, блокируя дорогу и конфликтуя с водителями и пассажирами. Он вызвал полицию, но отказался общаться с прибывшей следственно-оперативной группой.

Пограничники пытались задержать нарушителя, применив физическую силу и слезоточивый газ. Однако водитель оставался в салоне автомобиля, размахивая ножом и отказываясь от медицинской помощи и воды, которую ему предлагали, считая, что она отравлена.

После почти трех часов на контрольном посту пограничники смогли задержать мужчину, применив физическую силу и наручники.

На нарушителя был составлен административный протокол за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение пограничникам. В Нацполицию было направлено сообщение о совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Как сообщал OBOZ.UA, новые правила пересечения границы, вступившие в силу 17 июля, предусмотрены постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Категории граждан, которым разрешен выезд из Украины, остаются без изменений.

Напомним, что вторник, 16 июля, был последним днем, когда военнообязанные должны были обновить свои данные. Нарушителей военного учета могут объявлять в розыск и штрафовать.

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