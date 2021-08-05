Число жертв взрыва на шахте "Покровское" возросло: появились трагические подробности

В ожоговом отделении больницы Краматорска скончались еще двое горняков, пострадавших в результате взрыва на шахте "Покровское" 31 июля. Таким образом число жертв ЧП составило пять человек.

Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец. По его словам, еще пятеро пострадавших находятся на лечении в больницах Покровска и Краматорска.

"Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия. Пять семей потеряли своих сыновей, мужей, братьев... Светлая память ребятам. Сил все это пережить их семьям", – написал Волынец.

Взрыв на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" в поселке городского типа Удачное Донецкой области произошел около 05:12 31 июля на горизонте 815 метров.

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В тот момент под землей находились 10 шахтеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Павлограде Днепропетровской области на шахте "Благодатная" погиб горняк. Трагедия произошла в результате обвала породы во время проведения демонтажных работ.

Ранее на шахте города Белозерское Донецкой области погиб шахтер Александр Нис.

А на шахте "Червоноградская" в городе Червоноград Львовской области погиб 35-летний горняк.