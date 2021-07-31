На Донетчине произошел взрыв на шахте: пострадали 10 горняков

В субботу, 31 июля, в Донецкой области произошел взрыв на шахте в поселке городского типа Удачное. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 10 горняков.

ЧП случилось на предприятии Шахтоуправления "Покровское". Взрыв в северном полевом конвейерном штреке зафиксировали около 5:12 на горизонте 815 метров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Шахтеров, находившихся в тот момент под землей, госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Как написал в Facebook лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, состояние некоторых потерпевших – тяжелое.

Видео дня

На данный момент все причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. Спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии.

На месте происшествия работают представители военизированного горно-спасательного отряда: шесть человек и одна единица техники.

Напомним, 23 апреля в Павлограде Днепропетровской области на шахте "Благодатная" погиб горняк. Трагедия произошла в результате обвала породы во время проведения демонтажных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

В Донецкой области на шахте произошел обвал породы, в результате чего погиб горняк.