На Донетчине произошел взрыв на шахте: пострадали 10 горняков
В субботу, 31 июля, в Донецкой области произошел взрыв на шахте в поселке городского типа Удачное. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 10 горняков.
ЧП случилось на предприятии Шахтоуправления "Покровское". Взрыв в северном полевом конвейерном штреке зафиксировали около 5:12 на горизонте 815 метров, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Шахтеров, находившихся в тот момент под землей, госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. Как написал в Facebook лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, состояние некоторых потерпевших – тяжелое.
На данный момент все причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. Спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии.
На месте происшествия работают представители военизированного горно-спасательного отряда: шесть человек и одна единица техники.
Напомним, 23 апреля в Павлограде Днепропетровской области на шахте "Благодатная" погиб горняк. Трагедия произошла в результате обвала породы во время проведения демонтажных работ.
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