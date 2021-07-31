Аварийная ситуация на ШУ "Покровское" ликвидирована, – "Метинвест"

Аварийная ситуация, которая возникла в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское", ликвидирована. Выполнено разгазирование участка, на котором случилось происшествие. Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.

Как сообщает "Метинвест", в Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское".

Шесть горняков (один – работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Как сообщалось ранее, один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины произошедшего.