Аварийная ситуация на ШУ "Покровское" ликвидирована, – "Метинвест"
Аварийная ситуация, которая возникла в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское", ликвидирована. Выполнено разгазирование участка, на котором случилось происшествие. Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.
Как сообщает "Метинвест", в Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское".
Шесть горняков (один – работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщалось ранее, один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.
На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины произошедшего.