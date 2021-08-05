Чаус на суде заявил об отравленной жвачке: СМИ узнали содержание показаний экс-судьи

Появились новые сведения о похищении бывшего судьи Николая Чауса. Ему якобы дали отравленную жевательную резинку, после чего он ничего осознавал.

Источник "Сегодня" в правоохранительных органах утверждает, что об этом Чаус рассказал на заседании суда по избранию меры пресечения. В жвачке якобы были какие-то химические вещества.

По словам собеседника, Чаус отметил, что пожевал ее и перестал осознавать свои действия.

В то же время сами правоохранители говорят, что оснований верить в эту историю нет.

Также корреспондент издания подчеркнул, что Чаус вышел из суда спокойный и почти без эмоций.

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Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что к исчезновению бывшего судьи в 2016 году из Украины причастны сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Однако глава бюро не знает, сделано это было по его воли или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 4 августа Николаю Чаусу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Бывшего судью сотрудники НАБУ задержали в больнице "Феофания".