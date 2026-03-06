Части тела, найденные на Бали, принадлежат украинцу Игорю Комарову: полиция раскрыла подробности

По результатам ДНК-экспертизы индонезийские правоохранители подтвердили, что части расчлененного тела, найденные на побережье острова Бали, принадлежат 28-летнему украинцу из Днепра Игорю Комарову – сыну криминального авторитета по прозвищу Комар. По делу о похищении и убийстве уже задержан один подозреваемый, еще шестеро объявлены в розыск.

Об этом пишет Jakarta Globe. Издание ссылается на индонезийскую полицию.

Представитель полиции Бали Ариасанди рассказал, что лабораторные исследования, проведенные в Национальном центре судебной экспертизы в Джакарте, показали полное совпадение ДНК найденных останков с генетическими образцами, которые предоставили родители погибшего.

Сейчас полиция задержала одного подозреваемого и идентифицировала еще шестерых иностранцев, причастных к преступлению. Для их поиска правоохранители обратились в Интерпол с просьбой объявить международный розыск.

Жуткая находка и экспертиза

Первые части тела 26 февраля обнаружили местные жители неподалеку от пляжа Кетевел. Во время дальнейших поисковых работ вдоль реки и прибрежной полосы полиция нашла и другие останки – голову, туловище, а также руки и ноги.

В то же время управление общих преступлений полиции Бали сообщило, что судебно-медицинская экспертиза установила: следы крови, обнаруженные на одной из вилл и в автомобиле Toyota Avanza в округе Табанан, совпадают с ДНК матери Комарова. Эти выводы подкрепляют версию следователей, что похищенный мужчина находился на этой вилле и был доставлен туда именно этим автомобилем.

Что известно о похищении Игоря Комарова

Ранее правоохранители заявляли, что Игоря Комарова похитили 15 февраля в районе поселка Джимбаран, когда он ехал на скутере.

Комаров путешествовал по Бали со своей девушкой, блогером Евой Мишаловой. На острове они праздновали День Святого Валентина. 14 февраля влюбленные опубликовали совместное фото, которое, по мнению журналистов, могло раскрыть похитителям местонахождение Комарова.

Через несколько дней после исчезновения в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Комарова, со следами избиения и пыток просит родителей уплатить выкуп в размере 10 миллионов долларов. По его словам, похитители обвиняли его родителей в присвоении именно этой суммы, которая якобы принадлежала им.

Данные GPS-трекинга одного из автомобилей, который использовался во время похищения, показали, что мужчину доставили навиллу в Табанане на средне-западном побережье Бали. Следователи предполагают, что именно там его удерживали, избивали и пытали.

Правоохранители смогли установить маршрут подозреваемых до Табанана, проанализировав записи с камер видеонаблюдения. Во время обыска виллы она оказалась пустой, однако полицейские нашли мобильный телефон и сумку, которые принадлежали жертве, а также следы крови. Впоследствии эксперты подтвердили, что они совпадают с пятнами, обнаруженными в арендованном автомобиле, которым пользовались похитители.

Кроме Игоря Комарова, преступники похитили и его друга Ермака Петровского, который также находился на Бали. Впрочем, Петровскому удалось сбежать от нападавших.

Кто такой Игорь Комаров

По информации издания "Антикор", 28-летний Игорь Комаров родом из Днепра. Официально на него не зарегистрировано никакого бизнеса – ни компаний, ни статуса физического лица-предпринимателя. В то же время он был близким другом Ермака Петровского – сына Александра Петровского, известного в криминальных кругах Днепра под прозвищем Нарик.

По данным журналистов, Игорь Комаров вероятно является сыном другого криминального авторитета – Сергея Комарова по прозвищу Комар из Краматорска. В 1990-х годах тот начинал с уличных конфликтов, а впоследствии стал одним из влиятельных представителей криминальной среды Донецкой области.

В медиа также появлялась информация, что Комаров и Петровский могли быть связаны с деятельностью колл-центров в Днепре, которые ориентированы на граждан России. В частности Комаров сам рассказал об этом в одном из видео, обнародованных после его похищения.

Кроме того, в феврале 2021 года Игорь Комаров и Ермак Петровский вместе с еще 11 лицами попали в поле зрения правоохранителей в рамках уголовного производства. Их задержали по подозрению в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

По данным следствия, инцидент произошел в кафе "Тиница", где произошла стрельба, которую, вероятно, организовал Александр Петровский (Нарик). Во время конфликта был обстрелян автомобиль бизнесмена Артура Рысина – генерального директора агрохолдинга "Степная".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля, на одном из пляжей курортного острова Балибыло найдено расчлененное тело. В полиции предположили, что оно может принадлежать пропавшему украинцу Игорю Комарову. Официальным расследованием похищения занимается полиция Бали.

