На пляже нашли расчлененное тело: в деле с похищением Ермака Петровского и Игоря Комарова на Бали произошел новый поворот

В четверг, 26 февраля, на одном из пляжей курортного острова Бали было найдено расчлененное тело, которое может принадлежать пропавшему украинцу Игорю Комарову. Сейчас следователи отбирают и анализируют образцы ДНК, чтобы установить личность.

Видео дня

Жуткую находку можно трактовать, как новый поворот в деле с похищением Ермака Петровского и Игоря Комарова. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Страшная находка на пляже

Как информирует издание kumparanNews, фрагменты тела обнаружили местные жители. Сначала они увидели голову, правую ногу, обе верхние части груди, бедро и некоторые внутренние органы. Поиски других частей продолжаются.

В одном из медиа распространили фото, на котором заметно совпадение в татуировках между расчлененным телом, найденным на Бали, и похищенным Комаровым.

Правоохранители работают вместе с консульством Украины для получения образцов ДНК у матери Комарова. После сопоставления этих образцов станет известно, принадлежат ли они погибшему.

"Мы координировали действия с консульством и должностными лицами из Украины. Там были собраны образцы ДНК матери. Тест ДНК будет проведен там и отправлен нам. Результаты будут сопоставлены с ДНК из частей тела, найденных вчера", – сообщил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Ариасанди.

Как все начиналось

В течение нескольких дней в сети распространяется информация о загадочном исчезновении двух украинцев на Бали. По сообщениям, их якобы похитили чеченские боевики и требуют выкуп в 10 миллионов долларов.

Видео с просьбой о помощи от одного из мужчин завирусилось в соцсетях, позже стало известно, что одному из заложников удалось сбежать, тогда как другого якобы жестоко пытали, чтобы давить на родственников.

Подозревают, что группировка выследила украинцев через фото с геолокацией, опубликованное девушкой одного из них, – блогером Евой Мишаловой.

Похищение могло быть фейковым

В то же время журналист Виталий Глагола высказал предположение, что похищение могло быть инсценировано с целью создания вирусного эффекта и быстрого увеличения количества подписчиков, поскольку "для события такого масштаба это нетипично".

"Девушка одного из "похищенных" – блогерша. И именно из-за ее активности в соцсетях история начала набирать обороты. В цифровую эпоху громкий скандал означает резкий рост охвата и подписчиков. Именно поэтому возникает версия, что эта история могла быть использована как инструмент для раскрутки профиля и создания вирусного эффекта. Я не утверждаю, что это факт. Но совокупность признаков – отсутствие официальной реакции, тишина в индонезийских СМИ и активное соцсетевое сопровождение – заставляют рассматривать версию информационного постановления", – написал он.

Делом занялась местная полиция

Индонезийские издания сообщают, что полиция Бали начала официальное расследование исчезновения украинца Игоря Комарова. По данным журналистов, о похищении заявил его товарищ, который рассказал, что инцидент произошел вечером 15 февраля в районе Джимбаран во время катания на мотоциклах.

На месте происшествия остались только телефон и кошелек пропавшего. Позже в сети появилось видео с просьбой о выкупе. В свою очередь представитель полиции Бали Янсен Авитус Панджайтан сообщил, что киберподразделение сейчас проверяет его подлинность и пытается установить место съемки.

"Сейчас допрошено 10 свидетелей, и мы все еще ищем достоверные источники для раскрытия этого дела", – пояснил комиссар Ариасанди.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве отец-американец забрал у матери-украинки их общую 4-летнюю дочь Эмилию и сбежал. Мария Гливенко, так зовут женщину, через соцсети обратилась ко всем с просьбой, если кто-то увидит ее дочь, сообщить в полицию или задержать отца с дочкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!