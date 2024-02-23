Часть улик против Пашинского недопустимы, в БЭБ могли собрать их противоправно – адвокаты

Адвокаты Пашинского предоставили факты того, что часть доказательств, собранных НАБУ, недопустимы — их собирало, возможно, противоправно собирало БЭБ.

В частности, сторона защиты предоставила материалы, из которых усматривается, что Бюро экономической безопасности осуществляло обыски 12.02.2024 по покровительству НАБУ. А именно детективы БЭБ использовали бланки для протокола обысков, которыми пользуются детективы Национального антикоррупционного бюро.

Почему такие доказательства недопустимы?

Во-первых, НАБУ и БЭБ – это два независимых органа, которые имеют разный функционал.

Во-вторых, эти ведомства должны следовать тайне досудебного расследования.

В-третьих, даже в случае необходимости получения материалов производства друг друга, БЭБ или НАБУ должны осуществить это через суд. Однако этого сделано не было.

Следовательно, можно сказать, что НАБУ по факту курировало БЭБ для того, чтобы достижение их цели – заключение Пашинского, - произошло при любых обстоятельствах: то ли через ВАКС, то ли через суд общей юрисдикции.

Напомним, адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур отметил, что Фемида не слышит тех правовых аргументов, которые приводит сторона защиты.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своими мыслями о том, что не так с полученным им подозрением.

Лидеры мнений, ветераны русско-украинской войны публично поддержали Сергея Пашинского. В своем обращении, которое подписало более тысячи деятелей, они напомнили, что благодаря активным действиям экснардепа начато производство важного оружия, а также напомнили, что он вывез из Киева "Стугни" и "Корсары" в первые дни полномасштабного вторжения и отправил это оружие на фронт. .

Эксдепутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко подчеркнул, что отстранение Пашинского от процессов украинского ВПК будет иметь негативные последствия.

А военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины 7 и 8 созывов Егор Фирсов считает, что ситуация с делом Сергея Пашинского выглядит странной и вызывает негодование. В тюрьму пытаются посадить людей, вовлеченных в оборонную отрасль.