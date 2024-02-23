'Никаких нефтепродуктов Курченко не было – это миф': адвокат Федур о деле Пашинского

Адвокат Сергея Пашинского Андрей Федур отметил, что Фемида не слышит тех правовых аргументов, которые приводит сторона защиты

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Каждый раз, когда Украина находится накануне важных внутренних политических процессов, то всегда появляется уголовное внедрение в отношении Пашинского. Это позорная история преследования Пашинского только за то, что он Пашинский. Они ничего лучше не нашли, как устранить его и убрать как можно дальше. Понимаем , что Пашинский будет арестован и будет находиться в следственном изоляторе. Потому что в этом деле Фемида будет глухой, она не будет слышать тех правовых аргументов, которые приводит сторона защиты", - подчеркнул Федур.

По словам адвоката, Сергей Пашинский занимался тем, чтобы российские нефтепродукты были переданы на нужды Министерства обороны Украины.

"Речь идет о событиях 2014-2015 годов, якобы Пашинский организовал похищение нефтепродуктов Курченко. Хочу удивить всех - никаких нефтепродуктов Курченко не было - это миф и вымысел! Это собственность Роснефти, которая обеспечивает поставки всех нефтепродуктов в корни ВС РФ, вот "В деле нет потерпевшего потому, что никто не признает Роснефть потерпевшей. Поэтому придумываются разные конструкции, что эта нефть была крадена. Но Пашинский занимался совсем другими вопросами. Пашинский занимался тем, чтобы такие нефтепродукты были переданы на нужды Министерства обороны Украины", - отметил Федур.

Напомним, эксдепутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко подчеркнул, что отстранение Пашинского от процессов украинского ВПК будет иметь негативные последствия.

А военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины 7 и 8 созывов Егор Фирсов считает, что ситуация с делом Сергея Пашинского выглядит странной и вызывает негодование. В тюрьму пытаются посадить людей, вовлеченных в оборонную отрасль.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своими мыслями о том, что не так с полученным им подозрением.

Лидеры мнений, ветераны русско-украинской войны публично поддержали Сергея Пашинского. В своем обращении, которое подписало более тысячи деятелей, они напомнили, что благодаря активным действиям экснардепа начато производство важного оружия, а также напомнили, что он вывез из Киева "Стугни" и "Корсары" в первые дни полномасштабного вторжения и отправил это оружие на фронт. .