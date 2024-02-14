Средства поступили на счет ГП, с них уплачены налоги: Пашинский указал, что не так с полученным подозрением

12 февраля в помещении Председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергея Пашинского прошли обыски. НАБУ и СБУ пришли к нему по делу десятилетней давности – с подозрением о создании "преступной организации", якобы незаконно завладевшей "топливом Роснефти".

После свержения режима Януковича выяснилось, что близкий ему олигарх Сергей Курченко незаконно ввез более 90 000 тонн нефтепродуктов. С 2014 года суд арестовал это топливо, которое решили отдать украинской армии. В июле 2015 года армия получила первое горючее Роснефти.

В подозрении Пашинскому отмечено, что средства от продажи горючего поступили на счета ГП и с них были уплачены налоги. В чем тогда заключается суть претензий к Пашинскому, пока непонятно.

"Тогда была концепция передавать это через Кабмин, но Кабмин отказался заниматься этим, потому что действительно это не совсем стыковалось с нашим кодексом. Именно для этого мы тогда параллельно запустили закон о спецконфискации. Я внес отдельный законопроект – о передаче конкретно этого топлива Вооруженным силам Украины. Дважды выходил на трибуну, дважды требовал его проголосовать", – рассказал Глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский в интервью LB.ua.

Он также подчеркнул, что направлял депутатское обращение о получении информации, по каким ценам и куда продавали эти нефтепродукты. Эту информацию получил.

"Обращаю внимание, что были обвинения в неуплате акциза НДС. В отчете четко подтверждено, что акциз НДС уплачен. Во-вторых, я обратился к коллеге, главе антикоррупционного комитета Егору Соболеву и попросил пригласить меня на комитет, потому что некоторые депутаты этого комитета тоже начали распространять какую-то информацию. Пришел на антикоррупционный комитет – это тоже публичная информация – предоставил все документы и сказал: "Уважаемые депутаты, уважаемые журналисты, вот документы. Учите. Если вы видите какие-то злоупотребления: мои, Тищенко, Петрова, Сидорова – вы обязаны реагировать", – сказал Пашинский.