Часть сотрудников департамента СБУ отправили в зону боевых действий: в скандале вокруг слежки за Bihus.Info новый поворот

Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Игоря Кравченко, а также сотрудников Евгения Коноваленко и Тараса Садовника переместили для выполнения задач в зону ведения боевых действий в Луганской и Донецкой области. Указанные лица фигурировали в расследовании Bihus.info относительно слежки за журналистами.

Редакция опубликовала документ, полученный от СБУ в ответ на свой запрос относительно дальнейшей судьбы служащих. В спецслужбе отметили, что исполняющим обязанности руководителя ДЗНГ временно назначен Андрей Ищук.

Журналисты уточнили, что в своем запросе интересовались таким:

– о ком говорилось в комментарии СБУ о кадровых решениях в ДЗНГ?

– Продолжают ли выполнять свои служебные обязанности сейчас представители ДЗНГ СБУ, о которых идет речь в сюжете Bihus.Info, а именно Игорь Кравченко, Евгений Коноваленко, Тарас Садовник? Будут ли они отстранены?

– Кто сейчас исполняет обязанности руководителя Департамента защиты национальной государственности?

Напомним, 13 февраля в Офисе генпрокурора сообщили, что по факту слежки за сотрудниками редакции Bihus.Info возбуждено уголовное производство. Оно касается ч. 3 ст. 171 УК (воздействие в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ст. 182 ст. 359 УК (нарушение неприкосновенности личной жизни и внедрение особых технических средств получения информации).

Следователи установили факты, которые могут свидетельствовать о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 января в сети опубликовали видео и записи телефонных разговоров, на которых отдельные сотрудники Bihus.info употребляли наркотики и обсуждали приобретение запрещенных веществ.

– Редакция провела расследование, по результатам которого стало известно, что "спецоперацию" с участием более 30 человек организовал ГЗНД СБУ. Действия силовиков журналисты назвали "позорными".

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