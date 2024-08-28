Бывший генерал СБУ Наумов объявлен в международный розыск: что известно

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов объявлен в международный розыск Интерпола по запросу Государственного бюро расследований. Его, в частности, подозревают в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя госпредприятия.

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Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ГБР. "По запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ", – говорится в сообщении.

26 августа красное уведомление опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола, информировали в ГБР.

Среди прочего, ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" в течение 2019 – 2021 годов.

Расследование продолжается, добавили в ГБР.

В сообщении ведомства не названо имени фигуранта, однако обстоятельства дела указывают именно на Наумова.

Чем известен Андрей Наумов

С лета 2019 года по июль 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ, которое отвечает за контроль самих работников спецслужбы с целью предотвращения преступлений и коррупции среди них.

До СБУ Наумов долгое время работал в Генпрокуратуре, а затем – в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

В 2018 году стал директором госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала, но в начале вторжения РФ лишил, назвав "предателем".

Напомним, Наумов сбежал из Украины перед полномасштабным вторжением РФ. Несколько месяцев проживал в Германии, затем уехал в Сербию. Его задержали 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в авто с 592 тыс. евро, 120 тыс. долларов и двумя драгоценными камнями.

Вместе с ним был задержан гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине.

Против Наумова открыли дело в Сербии и отправили в СИЗО.

В октябре 2022 года ДБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, в должности руководителя ГП на протяжении 2019-2021 годов он завладел 3,2 млн грн.

Также имя Наумова фигурировало в связи с госизменой членов предыдущего руководства СБУ, хотя дело по этому поводу так и не было открыто из-за отсутствия доказательств. По данным СМИ, он мог помочь войскам РФ захватить ЧАЭС.

В ГБР всего расследуют два дела о мошенничестве и злоупотреблении властью во времена, когда Наумов руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Сам Наумов обвинения отвергает.

В сентябре 2023 года Высший суд сербского города Ниш приговорил Наумова к одному году тюрьмы за отмывание денег, к тому времени он уже практически отбыл срок. В январе 2024 года он вышел на свободу. Ему было не позволено покидать страну и место пребывания, пока не завершится процесс апелляции на приговор.

Украина просила Сербию об экстрадиции Наумова, однако Белград отказал, назвав дела в Украине "политическим преследованием", а возможное возвращение таким, которое якобы может угрожать его безопасности.

В июне 2024 года ГБР сообщило о подозрении Наумову в подделке официальных документов с целью избежания уголовной ответственности в Сербии. По данным следствия, он пытался выехать из этой страны через пограничный пункт "Прешево", скрывая от таможенного контроля имущество и деньги.

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