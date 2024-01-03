Экс-генерал СБУ Наумов, сбежавший из Украины накануне вторжения РФ, вышел из тюрьмы в Сербии: в чем его обвиняли

Экс-генерал СБУ Андрей Наумов, который сбежал из Украины накануне вторжения РФ и которого в Сербии приговорили к году тюрьмы за отмывание денег, вышел на свободу. Ему не разрешается покидать страну и местонахождение, пока не завершится процесс апелляции на приговор.

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Об этом сообщили в Высоком суде города Ниш сербской службе BBC. Наумов вышел из тюрьмы в начале декабря, однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать территорию Сербии.

Адвокаты экс-чиновника обжаловали решение о запрете на выезд из Сербии, ссылаясь на якобы угрозу жизни Наумова, однако суд ее не удовлетворил.

"Стоит отметить, что применение такой меры (запрет на выезд из Сербии. – Ред.) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", – сказал ВВС адвокат Наумова Александр Овчинников.

Он добавил, что в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни Наумова, а сам он заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для последующего обжалования в международных инстанциях", – сказал Овчинников.

Решение по делу об отмывании средств суд объявил в сентябре 2023 года. К тому времени Наумов практически уже отбыл срок. Впоследствии и защита, и обвинения подали апелляционные жалобы на это решение, рассмотрение которых продолжается.

Что известно об Андрее Наумове

Наумов с лета 2019 года по июль 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ, которое отвечает за контроль самих работников спецслужбы с целью предотвращения преступлений и коррупции среди них.

По данным из открытых источников, до СБУ Наумов долгое время работал в Генпрокуратуре, а затем – в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

В 2018 году стал директором ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала, но в начале вторжения РФ лишил, назвав "предателем".

Андрей Наумов выехал из Украины накануне российского вторжения, несколько месяцев жил в Германии, затем уехал в Сербию. Был задержан при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией 7 июня 2022 года. Вместе с ним был задержан гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине.

У Наумова обнаружили незадекларированные наличные деньги на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов. Против него завели дело и отправили в СИЗО.

26 октября 2022 года ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, на должности руководителя госпредприятия на протяжении 2019-2021 годов Наумов завладел 3,2 млн грн.

Также имя Наумова упоминали в связи с госизменой членов предыдущего руководства СБУ, хотя дело против него так и не было открыто из-за отсутствия доказательств. По данным СМИ, он мог помочь войскам РФ захватить Чернобыльскую АЭС.

В целом в ГБР расследуют два производства, касающиеся мошенничества и злоупотребления властью во времена, когда Наумов руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Сам экс-чиновник СБУ обвинения отвергает.

Украина объявила его в международный розыск и просила Сербию об экстрадиции, однако Белград отказал, считая дела в Украине "политическим преследованием", а возможное возвращение таким, которое якобы может угрожать его безопасности.

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