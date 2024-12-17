Была видна вспышка: момент ликвидации российского генерал-майора в Москве попал на видео

Момент ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова попал на видео. На кадрах была видна вспышка рядом с подъездом, где жил военный преступник.

Видео дня

Взрыв раздался около шести утра. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Мощный взрыв на Рязанском проспекте в Москве раздался около 6:00 утра. По предварительным данным, взрывчатку якобы заложили в ручку электросамоката, который стоял у дверей.

В результате взрыва на месте происшествия погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель. Также сообщается, что от взрыва повреждены сразу несколько квартир.

Новость дополняется…