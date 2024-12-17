'Прославился' пугалками о планах Украины и США: что известно о ликвидированном в Москве генерал-лейтенанте РФ Кириллове

Ликвидированный в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов был ответственным не только за применение химическое оружия против Украины, но и регулярно рассказывал абсурдные легенды о "биолабораториях" в Украине. Также военный преступник "прославился" пугалками о выращенных в биолабораториях "боевых" птиц и насекомых.

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Неоднократно заявления Кириллова высмеивали и превращали в мемы. OBOZ.UA выяснил, что известно о ликвидированном в Москве генерал-лейтенанте РФ Кириллове.

О смерти Кириллова стало известно утро 17 декабря. Причиной гибели якобы стало срабатывание самодельного взрывного устройства, прикрепленного к электросамокату, который стоял у дверей подъезда, где жил военный преступник.

Еще в начале полномасштабного вторжения России генерал-лейтенант Кириллов рассказывал о биологическом оружии, которое якобы передается через птиц и насекомых. По легенде Кириллова, "боевых" представителей фауны выращивали в "биолабораториях" в Украине при поддержке США и союзников по НАТО. Однажды Кириллов выдал, что "лабораторию по производству отравляющих веществ" якобы обнаружили под Авдеевкой.

Также Кириллов рассказывал, что "биолаборатории" в Украине изучали вирусы, способные передаваться через комаров, распространяющих в том числе лихорадку Денге. Подобные пугалки неоднократно ретранслировала кремлевская пропаганда, в результате чего в интернете появилось множество мемов про "боевых комаров".

Кроме того, ликвидированный военный преступник на брифингах регулярно сообщал о якобы подготовке Украиной и США "терактов и военных преступлений". Также он жаловался, что Соединенные Штат якобы "начали активно включать Молдову и Румынию в схемы перевозки биоматериалов из Украины".

Напомним, в результате взрыва в российской столице Москве утром 17 декабря погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов, которому в Украине заочно объявлено подозрение за военные преступления, и его помощник.

Ранее в России заявляли, что США якобы возобновили программу строительства биолабораторий в Украине. После этого в стране-агрессоре ждали "вылета боевых комаров".

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного российского военного вторжения было зафиксировано более 4800 случаев применения против ВСУ опасных химических веществ, в том числе слезоточивых газов CS и CN, которые обычно используют для борьбы с массовыми беспорядками, разгона демонстраций.

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