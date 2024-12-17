Была в наушниках и не услышала сигнала: в Харьковской области поезд тяжело травмировал 13-летнюю девочку

В Харьковской области поезд на железной дороге травмировал 13-летнюю девочку. Ребенок был в наушниках и не услышал звукового сигнала, машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не смог.

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Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Подробности сообщили в полиции Харьковской области.

Происшествие на железной дороге в Харьковской области произошло около 11:00 16 декабря. На перегоне "Мерефа-Бирки" поезд травмировал ребенка.

"Предварительно установлено, что девочка находилась в наушниках. На переходе она пропускала двигавшуюся на Мерефу электричку и не обратила внимание на звуковой сигнал дрезины. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Пострадавшей оказалась 13-летняя жительница города. В настоящее время девушка находится в харьковской больнице в тяжелом состоянии", – рассказали в полиции региона.

На месте происшествия работали правоохранители из группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отдела полиции №3 ХРУП №1.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции Харьковщины.

Напомним, ранее стало известно, что на Черниговщине водитель на переходе на смерть сбила женщину с ребенком 57-летняя жертва ДТП погибла на месте.