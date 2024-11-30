Внук приехал из-за границы навестить бабушку: на Черниговщине водительница на переходе насмерть сбила женщину, ребенок в реанимации

На Черниговщине в селе Ивановка водительница "Рено Кенго" на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбила 57-летнюю женщину, а 5-летний внук погибшей сейчас находится в реанимации областной больницы.

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Бабушка погибла, внук – в реанимации

Трагедия произошла примерно в 17 часов 28 ноября. На пешеходном переходе в центре села Ивановка Чениговского района Черниговской области водительница авто "Рено Кенго" сбила бабушку с внуком. Удар был такой силыі, что ребенок отлетел на несколько десятков метров.

57-летняя Татьяна Щербина погибла на месте, а ее 5-летний внук получил множественные травмы. Мальчика полицейские, не дожидаясь приезда скорой, на служебном авто доставили в реанимацию областной больницы. Как сообщают врачи, состояние ребенка стабильно тяжелое, он получил политравмы.

Местные жители не могут прийти в себя от этой трагедии. Ведь ДТП случилось на пешеходном переходе возле школы, где каждый день дорогу переходят дети.

"Я не знаю, был ли освещен в это время этот участок дороги, но дело не в этом. Водители носятся посреди села, ведь это трасса, хотя должны ехать максимум со скоростью 50 км в час. И тормозить перед переходом. Но практически никто этого не делает", – возмутился в разговоре с OBOZ.UA житель села Олег Петрович.

Внук был за границей и приехал в гости к бабушке

Погибшая Татьяна Щербина родом из соседнего села Колычовка тоже Черниговского района. Она вышла замуж и переехали жить в Ивановку.

Тут у них с мужем родились двое детей – сын и дочь. Через какое-то время с мужем Татьяна развелась. В последние годы жила с сыном и невесткой, а также двумя внучками. Работала в медицинском училище бухгалтером.

"Ее дочь с двумя сыновьями была за границей. И вот приехала навестить родных. С одним из внуков Татьяна в тот день пошла в школу к логопеду. Они вдвоем возвращались назад, когда их сбила машина", – рассказала OBOZ.UA одна из местных жительниц.

Переход считается опасным

В соцсетях жители села пишут, что этот переход давно считается опасным.Единственные светофор, который мигал оранжевым светом круглые сутки, теперь отключили, и включают только в 18 часов. А темнеет сейчас уже в 16. Хотя на переходе свежая разметка, стоят знаки и не заметить его нельзя. Но водители несутся на большой скорости.

Давно уже обсуждался вопрос о том, чтобы сделать перед ним "лежачих полицейских", может, хоть это остановит нарушителей.

В тоже время во многих европейских странах есть практика – носить на одежде светоотражающие знаки, которые бы светились в темноте и были видны водителям. Тем более они полезны будут детям. К сожалению, в Украине такой практики нет.

Водительницу "Рено" полиция задержала. Также открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы. Суд должен избрать ей меру пресечения.