Мотоцикл влетел в авто: в Киевской области в результате ДТП погибли два человека. Фото

На Киевщине на днях произошло смертельное ДТП. Мотоциклист в Буче не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль.

Водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажир скончался впоследствии в больнице. Об обстоятельствах трагедии рассказали в Главном управлении Национальной полиции Украины в Киевской области.

Что известно

Когда именно произошла авария, в полиции региона не уточнили, отметив, что произошло ДТП "на днях" на улице Новое шоссе в Буче.

"По предварительной информации, 32-летний водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь в направлении перекрестка с улицей Депутатская, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Fiat 500, который остановился для осуществления поворота налево", – говорится в сообщении.

В аварии погибли два человека.

"В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. Пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, где, к сожалению, умер в реанимационном отделении", – отметили правоохранители.

Сейчас следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Прикарпатье судья на Lexus сбила двух пешеходов. Один из пострадавших погиб на месте аварии.

Виновнице аварии, которая не сбавила скорость перед пешеходным переходом, объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения и смерть (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Также в Высший совет правосудия (ВСП) направили представление о предоставлении согласия на содержание под стражей и отстранение работницы суда от должности в связи с уголовным производством.

