Была в коме: в больнице в Черновцах скончалась 27-летняя женщина, которую жестоко избили

В одной из больниц Черновцов скончалась 27-летняя женщина, которую жестоко избили. Пострадавшая несколько дней была в коме в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает "Суспильне". Вероятно, женщину избил 18-летний парень, с которым она встречалась.

По словам руководителя областной больницы скорой помощи Александра Грушка, потерпевшая умерла в результате травм, несовместимых с жизнью. Женщина находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали у нее кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, гематомы на почке, а также многочисленные ушибы и ссадины на лице, туловище и конечностях.

Полиция рассматривает версию избиения с участием 18-летнего юноши, с которым пострадавшая находилась в отношениях. Возбуждено уголовное производство. Сначала дело расследовали по статье относительно умышленного тяжкого телесного повреждения – с наказанием от пяти до восьми лет заключения. Однако после смерти женщины дело будет переквалифицировано как особо тяжкое преступление. В этом случае виновному грозит до десяти лет лишения свободы, отметил заместитель начальника следственного управления Сергей Бузумурга.

Он рассказал, женщина попала в Глубоцкую больницу 6 апреля, через несколько часов ее перевели в областную больницу скорой помощи, там она четыре дня находилась в коме.

С 18-летним юношей сейчас проводятся следственные действия, однако официальное сообщение о подозрении ему еще не объявлено. Правоохранители ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить количество и характер полученных телесных повреждений, а также причины их возникновения.

Кроме того, известно, что в январе парень уже фигурировал по делу о нанесении легких телесных повреждений. Тогда суд прекратил разбирательство, поскольку потерпевшая отказалась от обвинения.

Напомним, в феврале стало известно, что в Одессе избили 72-летнюю женщину, которая работает в школе и является матерью погибшего защитника Украины. Тогда это дело взял под свой личный контроль мэр города Геннадий Труханов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области 61-летний мужчина на улице в присутствии своей жены избил 57-летнюю мать павшего "азовца" Василия Красия, когда та шла на кладбище. Полицейские открыли уголовное производство по избиению женщины.

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