Шла к могиле сына: на Прикарпатье мужчина избил мать павшего 'азовца', делом занялась полиция

В Луквице Ивано-Франковской области 61-летний мужчина на улице, в присутствии своей жены, избил 57-летнюю мать павшего "азовца" Василия Красия, когда та шла на кладбище. Полицейские уже открыли уголовное производство по факту избиения женщины.

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Об этом рассказал староста села Луквица Владимир Андрусив. В то же время в полиции заявили, что нападавщему на женщину уже объявили подозрение.

Это произошло 10 ноября. Мать павшего украинского защитника шла на кладбище, на могилу своего сына.

"Мужчина стоял недалеко от сельсовета со своей бывшей женой. Он обратился к матери погибшего воина и начал говорить о непонятном собрании в старостинском округе. Женщина ответила, что сейчас не до этого. Между ними возник конфликт. Муж избил маму воина. Рука у нее была синяя, плечо синее. Она говорила, что он ударил ее по голове", – рассказал Андрусив.

Когда к сельсовету прибежали другие люди, они позвонили старосте, чтобы тот вызвал полицейских. После приезда следователей также женщине вызвали скорую.

Мать павшего бойца написала заявление в полицию, после чего нападавший начал угрожать матери "азовца". Он требует, чтобы женщина забрала заявление из полиции, добавил Андрусив.

В свою очередь спикер полиции Ивано-Франковщины Андрей Яцкив отметил, что по факту нападения на женщину правоохранители открыли уголовное производство – по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса, то есть умышленное нанесение легких телесных повреждений.

"Мужчина - 1963 года рождения. Ему уже объявили подозрение. Судмедэксперты выяснили, что у женщины легкие телесные повреждения", - пояснил правоохранитель.

Сын пострадавшей Василий Красий родился в декабре 1985 года, жил в селе Луквица. Военнослужащий из "Азова" погиб в марте 2024 года вблизи села Орловка Очеретинской громады в Донецкой области.

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