Был завербован ГРУ: в Харькове задержан предатель, который наводил российские КАБы на Силы обороны. Фото

В Харькове поймали 42-летнего мужчину, который оказался российским агентом. Предатель передавал государству-агрессору данные о местах дислокации украинских защитников.

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Ему официально объявили подозрение. Позже суд выбрал мерк пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Помощник оккупантов был завербован представителем главного управления генштаба вооруженных сил России (более известного как ГРУ) не позднее августа этого года. Сотрудник вражеской спецслужбы обратил внимание на жителя Харькова из-за его антиукраинских сообщений в Telegram-чатах.

Подозреваемый действительно поддерживал Россию, поэтому согласился на сотрудничество. Его просили собирать информацию о местонахождении и перемещении личного состава и техники Сил обороны Украины на территории Харькова и области. Эти данные предатель отправлял своему куратору в виде сообщений с указанием координат и меток на картах.

Собранные сведения враг использовал во время планирования прицельных атак.

Мужчина подозревается в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Служба безопасности Украины задержала на Донетчине военного, которого завербовала российская ФСБ. Враг пообещал украинцу 1 млн рублей (около 450 тыс. грн) за координаты боевых позиций его бригады под Покровском. Теперь за госизмену фигуранту грозит пожизненное.

– Другого агента РФ украинские контрразведчики задержали в Одессе, где тот шпионил за мобильными группами ПВО и бойцами штурмовой бригады "Лють"

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