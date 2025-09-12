Был в командировке: детектив НАБУ попал в ДТП на Ивано-Франковщине. Видео

В четверг, 11 сентября, на Ивано-Франковщине детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) попал в дорожно-транспортное происшествие. Известно, что в то время он находился в командировке.

Об этом сообщили на официальной странице НАБУ в Facebook 12 сентября. Продолжается расследование всех обстоятельств аварии.

Отмечается, что случай произошел вечером 11 сентября. Оба водителя, которые стали участниками ДТП, госпитализированы. Также установлено, что детектив НАБУ находился в трезвом состоянии.

"Учитывая привлечение к расследованию обстоятельств ДТП Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора, НАБУ всячески будет способствовать установлению истины и в случае необходимости окажет необходимую юридическую поддержку детективу Бюро", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, детектив НАБУ превысил скорость и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Водитель грузовика получил тяжелые травмы, ему ампутировали ногу.

В Государственном бюро расследований проинформировали, что устанавливаются все обстоятельства ДТП, произошедшего между селами Волчатычи (Ходоровская ТГ Львовской области) и Помонята (Рогатинская ТГ Ивано-Франковской области) с участием авто, которое, согласно техпаспорту, находится в собственности НАБУ.

"В результате столкновения водитель грузовика получил тяжелые травмы. Он госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где врачи сейчас оказывают ему неотложную помощь. Детектив НАБУ получил ушибы и легкие повреждения и также находится в больнице", – указано в сообщении.

По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которое привело к тяжким телесным повреждениям. Проводятся неотложные следственные действия: осмотр места происшествия, опрос свидетелей и изъятие вещественных доказательств.

