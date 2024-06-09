Был пьян и не хотел уходить домой: в Житомирском ТЦК озвучили новые обстоятельства смерти мужчины во время ВВК

В связи со смертью военнообязанного в районном территориальном центре комплектования в Житомирской области, в РТЦК назначили служебное расследование. Однако предварительно уже выяснено – травмы мужчина получил при падении во время эпилептических приступов, а не из-за избиения.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК. В то же время, в заведении отметили, что мужчина был пьян и сам не хотел идти домой.

Напомним: инцидент произошел в Звягельском ТЦК Житомирской области. Там умер 32-летний военнообязанный Сергей Ковальчук. Родственники мужчины утверждают, что в райотделе военкомата его избили, из-за чего Сергей и погиб.

В Житомирском областном ТЦК говорят, что военнообязанного "доставили с признаками алкогольного опьянения". Поскольку в таком состоянии проходить военно-врачебную комиссию нельзя, было принято решение отправить Сергея Ковальчука домой.

"Однако он выразил просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам, и учитывая плохое самочувствие в результате употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях (остаться) и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись", – отметили в ТЦК.

Это было 28 мая. Уже утром 29 мая у Сергея произошел первый эпилептический припадок, во время которого он упал на кафельный пол и ударился головой.

"Ему была оказана медицинская помощь, вызвали "скорую". Вскоре произошел второй эпилептический приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного. После четырех дней, проведенных в больнице, 02.06.2024 года по линии правоохранительных органов поступило сообщение о смерти мужчины", – утверждают в ТЦК.

К сожалению, это не единственный подобный случай. Как ранее сообщал OBOZ.UA, 23 мая в одном из районных ТЦК в Закарпатской области скончался военнообязанный мужчина. Перед тем ВЛК сочла его пригодным к прохождению службы.

А в Кривом Роге 5 мая в ТЦК также умер военнообязанный в возрасте 44 лет. Родные сообщают об избиении, в то время как сотрудники ТЦК утверждают, что у него произошло эпилептический приступ.

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