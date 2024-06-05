В Житомирской области мужчина умер после визита в ТЦК: говорят о припадке эпилепсии, но родные заявляют об избиении. Фото

В Звягельском РТЦК и СП в Житомирской области умер 32-летний военнообязанный Сергей Ковальчук. У мужчины якобы случился эпилептический припадок, однако родственники заявляют, что в райотделе его избили.

Об этом сообщило "Суспільне". В Facebook Житомирского областного ТЦК и СП опровергли все обвинения.

Так журналисты побывали в селе Барановка, где похоронили Ковальчука, и после похорон пообщались с его родными. Они утверждают, что мужчину доставили в Звягельскую больницу с множественными травмами, где он скончался через несколько дней.

"Сын убит и все. Что тут говорить? Согласно выводу, у него там перелом кости свода и черепа. Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно от нас. Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК", – рассказал отец умершего.

Он отметил, что его сын находился в реанимации трое с половиной суток. В ТЦК сообщили, что случился эпилептический припадок. Мужчина намерен добиваться справедливости.

"Голова пробита, челюсть избита, грудина избита – какая же это эпилепсия? А если уж эпилепсия, то зачем вы его брали и почему вы помощи не оказали?" – добавила тетя умершего Сергея Ковальчука.

Жительница Барановки Надежда сообщила, что это далеко не первый подобный случай в их деревне.

"Это такой у нас уже четвертый или пятый по счету подобный случай", – сказала она.

Соседи рассказали, что Сергей не был военнообязанным, поскольку болел эпилепсией. Работал на местной пилораме.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник рассказал, что пациент поступил утром 29 мая.

"При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония пищи или рвотными массами"", – отметил медик.

Ковальчук умер 2 июня в больнице, не приходя в сознание, после того как провел 4 дня на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии.

В Facebook Житомирского областного ТЦК и СП заявили, что Ковальчука доставили в ТЦК и СП 28 мая, а до того он якобы несколько дней злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм.

"Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический припадок, вызванный длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала происшествие как самоувечье", – говорится в сообщении.

Также в ТЦК добавили, что проводившие экспертизу следователи отметили: никакого постороннего физического влияния на мужчину не оказывалось.

Сейчас делом занялась полиция. Начато досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией по статье 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая в одном из районных ТЦК в Закарпатской области скончался военнообязанный мужчина. Перед тем ВЛК сочла его пригодным к прохождению службы.

– В Кривом Роге 5 мая в ТЦК также умер военнообязанный в возрасте 44 лет. Родные сообщают об избиении, тогда как сотрудники ТЦК утверждают, что у него произошел эпилептический припадок.

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