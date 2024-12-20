Был под домашним арестом: скончался 'житомирский стрелок', обвиняемый в убийстве семи ветеранов АТО

В больнице скончался "житомирский стрелок" Анатолий Захаренко, его обвиняли в убийстве семи ветеранов АТО возле сельского пруда в с. Новоселица Попельнянского района Житомирской области более четырех лет назад.

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Об этом сообщают СМИ. В течение последних двух лет мужчина находился под домашним арестом по состоянию здоровья.

Анатолий Захаренко скончался в ночь с 17 на 18 декабря в больнице, за два дня до этого его привезли на обследование.

По словам сына "житомирского стрелка", отец жаловался на боль в животе и спине, его забрала скорая. У Анатолия Захаренко разорвалась аорта, проблемы с ней были еще полгода назад: она расслоилась, но оперировать никто из врачей не хотел, потому что это была сложная операция и мужчина просто мог не выйти из наркоза.

Похоронили его в Новоселице Житомирской области, где он жил вместе с женой Ольгой. Приговора Анатолий так и не дождался, ему грозило пожизненное заключение за массовое убийство.

Напомним, 22 мая 2020 года вблизи села Новоселица Житомирской области владелец озерного водохранилища Захаренко расстрелял 7 человек. Все расстрелянные в разное время служили добровольцами в зоне АТО.

Как сообщалось, на берегу пруда отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз ловить рыбу. Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда. Приблизительно в 1:00 ночи арендатор пруда, профессиональный охотник, на почве возникших внезапно резких неприязненных взаимоотношений начал расстреливать посетителей из охотничьего ружья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины задержали группу рэкетиров, которые требовали деньги у тяжелораненого военного и его жены. По информации следствия, преступники пытались заставить защитника "поделиться" денежной компенсацией, которую он получил от государства за ранение.

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