Бутусов об угрозах убийством: меня прямо предупредили, что я стану 'сакральной жертвой'. Видео

Главный редактор издания "Цензор.нет", журналист Юрий Бутусов заявил, что видит угрозу для своей жизни от представителей украинской власти. Он отметил, что воспринял слова внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о "сакральной жертве" всерьез.

В эфире канала "Украина 24" в понедельник, 29 ноября, Бутусов сказал, что считает слова Арестовича следующим шагом давления власти на него.

По словам журналиста, высказываниям советника руководителя ОП предшествовало "позорное поведение президента" в общении с ним на пресс-марафоне и уголовное производство, открытое Госбюро расследований из-за видео, на котором журналист стреляет из 152-мм гаубицы Д-20.

Видео дня

"Сейчас уже следующий шаг давления – угрозы Арестовича. Текст полон обид против меня. И все это говорит должностное лицо, советник главы ОП. Это должностное лицо говорит в утверждающей форме, что меня убьют в течение недели. Время пошло. И он говорит: я специально предупреждаю, что это будет сакральная жертва, чтобы усилить нападки на власть", – Бутусов.

Журналист добавил, что видит угрозы именно от украинской власти. "От президента Зеленского, от подчиненных ему силовиков", – добавил он.

Отметим, на своей странице в Facebook Арестович заявил, что будет просить для Бутусова государственную охрану из-за того, что журналиста планируют убить. По словам советника главы ОП, Бутусова якобы "ликвидируют – те, кто его и накачивают".

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как еще одного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго. Счет пошел на дни, максимум – недели", – говорится в сообщении.

Кроме того, Арестович назвал его "черным пропагандистом с признаками распада личности".

Напомним: на пресс-марафоне Зеленского, между ним и Бутусовым возник спор. Журналист напомнил президенту о ряде операций украинских спецслужб. Со своей стороны Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на Игоря Коломойского, "сливал" информацию, в частности про экс-главу разведки Василия Бурбу и обиделся на власть из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны. Журналист позже заявил, что подаст на президента в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бутусов назвал расследование ГБР местью за резкие вопросы во время пресс-марафона Зеленского. Он также напомнил, что за восемь лет войны с Россией такое уголовное производство так и не было открыто против Владимира Путина.