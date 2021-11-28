В ГБР начали проверку из-за видео с Бутусовым и выстрелом из гаубицы

Государственное бюро расследований начало проверку из-за видео, которое 27 ноября опубликовал журналист Юрий Бутусов. На кадрах он стреляет из 152-мм гаубицы Д-20.

Об этом сообщается на сайте ГБР. Сам журналист в своем комментарии к видео уточнил, что выстрел был произведен на учениях территориальной обороны (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Как уточнили в бюро, они проводят проверку в рамках статьи 414 о нарушении правил обращения в оружием; статьи 437 о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Кроме того, проверят должностных лиц, которые допустили гражданское лицо к вооружению.

Видео дня

В то же время с заявлением выступили в пресс-службе Операции объединенных сил. Там подчеркнули, что Вооруженные силы Украины в зоне ООС соблюдают Минские договоренности, а все вооружения калибром более 100 мм отведено на определенное расстояние.

Сам Бутусов в комментарии к видео, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, написал, что оно было записано во время тренировки подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

"Время и место съемки будут указаны когда-то позднее. Видео снято давно. Это не нынешнее время, потому что сейчас я нахожусь в Киеве", – пояснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бутусов заявил, что подаст в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил главу государства в распространении лжи против него.

Это произошло после перепалки между президентом и журналистом во время пресс-марафона. Бутусов тогда напомнил президенту о ряде проделанных операций украинских спецслужб. Со своей стороны Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на Игоря Коломойского, "сливал" информацию, в частности про экс-главу разведки Василия Бурбу и обиделся на власть из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.