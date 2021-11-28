Бутусов – о расследовании ГБР: это месть за резкие вопросы

Журналист Юрий Бутусов назвал расследование ГБР местью против него за резкие вопросы во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского. Он также напомним, что за восемь лет войны с Россией такое уголовное производство так и не открыли против лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Такое заявление журналист сделал в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье, 28 ноября. Напомним, что Государственное бюро расследований начало проверку после того, как Бутусов опубликовал видео, на котором он стреляет из гаубицы.

Видео дня

"Вам может показаться это анекдотом. Так вот, президент России, который отдал приказ стрелять в украинцев и послал сюда войска, он по этой статье не проходит, а прохожу я – украинский журналист. Я думаю, это лучший ответ, чтобы все поняли, кто руководит действиями нашей власти", – пояснил Бутусов.

Он также напомнил, что Россия уже восемь лет ведет агрессивную войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором он производит выстрел из 152-мм гаубицы Д-20. Журналист пояснил, что оно было записано давно и во время учений по территориальной обороне.

ГБР после этого заявило о начале проверки по данному факту по статье 414 о нарушении правил обращения в оружием и 437 о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.