Бутусов о скандале с Гогилашвили и его супругой: НАБУ, ГБР и СБУ должны открыть восемь уголовных производств

Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований и Служба безопасности имеют основания открыть восемь уголовных производств из-за скандала с уволенным заместителем главы МВД Александром Гогилашвили. В их рамках нужно проверить возможную перевозку "черных" денег, незаконную охрану спецназом и угрозы правоохранителям.

Такие выводы сделал в Facebook журналист Юрий Бутусов из расследований Слідства.інфо и Bihus.Info. По его словам, Гогилашвили не отрицает, что имеет действующий паспорт гражданина России и что был судим в РФ. А это уголовная ответственность для руководства СБУ, которое проводило спецпроверку при назначении на должность замминистра и предоставлении допуска к гостайне.

"Кто и почему требовал назначения человека из России на высокий государственный пост? Подследственность ГБР", – написал Бутусов.

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Он напомнил, что помощник президента Мария Левченко, ее муж Гогилашвили и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов с женой Марианной проживают вместе в особняке в селе Хотов, который им сдает "теневой миллиардер" Вячеслав Стрелковский.

"Стрелковский может быть причастен к "обналу"... в виде уклонения от уплаты налогов и нелегальных финансовых операций. Связаны ли эти личные отношения помощника президента со Стрелковским с тем, что президент Зеленский не включил Стрелковского в санкционный список СНБО? Не является ли аренда этого дома замаскированной взяткой? Подследственность НАБУ", – подчеркнул журналист.

Следующий его вопрос – какое отношение к коррупционной защите "обнальщика" имел и имеет Гогилашвили, а также другие должностные лица правоохранительных органов? Не осуществлялась ли перевозка "черных" денег в интересах Стрелковского на машинах ГУР МО? Подследственность НАБУ.

По мнению Бутусова, Гогилашвили мог устраивать конфликты с полицейскими не "из-за понтов", а со специальным расчетом, чтобы его начали узнавать на дорогах и со временем не смели проверять ни его машину, ни его груз, ни его пассажиров.

"Мог ли замминистра выполнять тайные операции в чьих-то интересах, и перевозить ценности либо некие вещества, которые скрывал от досмотра с помощью незаконно полученных вооруженной охраны, бронеавтомобилей и спецталона МВД? Подследственность НАБУ", – добавил он.

Еще одно нарушение – охрана Гогилашвили спецназом ГУР МО, предоставление ему бронированного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска, который был передан ГУР МО посольством США для обеспечения безопасности офицеров военной разведки. Подследственность НАБУ.

"Угрозы сотрудникам правоохранительных органов при исполнении обязанностей 24 ноября в Киеве, угрозы и нападение на капитана полиции Васенкова 8 декабря на блокпосту "Долина" – это статья 345 ККУ... Максимальное наказание для Гогилашвили – до 5 лет лишения свободы. Подследственность ГБР", – заявил Бутусов.

Седьмой повод для проверки – была ли утечка секретной информации от Буданова через Гогилашвили в Россию.

"Правда ли начальнику ГУР МО не было где жить на время ремонта в его квартире, и он мог переехать только в дом Стрелковского к Гогилашвили? Какой информацией делился при этом Буданов с Гогилашвили? Подследственность СБУ", – отметил журналист.

И последнее – помощник президента Левченко, которая имеет доступ к высшим секретам государства, не является государственным служащим, и непонятно, имеет ли допуск к государственной тайне.

"Как можно доверять секреты государства частному лицу, не связанному никакими обязательствами? За это должно отвечать все руководство Офиса президента. Подследственность СБУ", – заключил он.

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