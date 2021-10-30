Бутусов назвал имя куратора госзакупок в Минобороны, подозреваемого по делу на 700 млн

Журналист Юрий Бутусов назвал имя бывшего топ-чиновника Минобороны, которого подозревают в крупных хищениях при закупке продуктов для армии. По его данным, это бывший заместитель главы министерства Игорь Халимон.

Об этом Бутусов написал в статье на сайте Цензор.НЕТ. В результате противозаконной деятельности подозреваемого украинская армия понесла убытки на 720 млн гривен.

Отмечается, что Халимон – ближайшее доверенное лицо и советник нынешнего министра обороны Украины Андрея Тарана. До июля этого года он занимал должность куратора госзакупок, однако был отстранен после того, как ГБР начало уголовное производство.

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Бутусов пишет, что Таран не захотел увольнять Халимона в апреле 2021-го по требованию Комитета Верховной Рады по обороне. После отстранения чиновника он сделал его своим советником, а также сохранил за Халимоном его сферу влияния – госзакупки.

Стали известны некоторые подробности дела. Согласно данным подозрения, которое оказалось в распоряжении СМИ, Халимон организовывал закупки, создавая выгоду для двух коммерческих компаний – ""Ресурс сервіс КМ" и "Військсервіс-Волонтер".

Отмечается, что бывший заместитель Тарана действовал через лояльного и.о. начальника департамента госзакупок К. Ступака. Так в договоры о закупках вносились заведомо невыгодные положения, а соглашения менялись путем заключения дополнительных договоренностей.

Бутусов добавил, что "государство понесло ущерб в результате незаконного изменения Халимоном порядка восполнения неприкосновенных запасов". Свои действия он не согласовывал с командованием сил логистики ВСУ, юридическим и финансовым департаментами министерства. Это, в свою очередь, нарушает приказ №500 о порядке заключения договоров от 21.12.2020 года, который ранее подписал сам Таран.

"Интересно, а как в таком случае трактовать действия министра Тарана в поддержку Халимона? Почему Таран защищает Халимона изо всех сил? Может быть, потому что это схема не Халимона – а самого Тарана?" – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Бутусова, Зеленский уже выбрал кандидата на должность министра обороны Украины, который заменит на посту Тарана после его отставки. Им может стать министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.