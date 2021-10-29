Экс-замминистру и топ-чиновнику Минобороны объявили о подозрении в деле на 700 млн гривен. Фото и видео

Экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщили о подозрении в деле о хищениях при закупке продуктов для армии. Сумма ущерба государству, по предварительным подсчетам, составляет более 700 млн гривен.

Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Речь идет о статье по препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины – ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, договоры о закупке на 2021 год были заключены в декабре 2020-январе 2021 года руководителем департамента ведомства. Однако позже по указанию заместителя министра обороны были созданы дополнительные соглашения с поставщиками.

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В документах было указано, что транспортировка продуктов и своевременное пополнение продовольственных запасов Вооруженных Сил Украины уже не были обязательством поставщиков.

Так, транспортировка была возложена непосредственно на ВСУ. Для этого, как выяснило следствие, они должны быть привлекать личный состав и технику, а также расходовали дополнительные бюджетные средства.

Это нанесло государственному бюджету Украины ущерб более чем на 700 миллионов гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения, добавили в пресс-службе ГБР.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уже якобы согласовал кандидата на замену министра обороны Украины Андрея Тарана, когда тот уйдет в отставку. По словам журналиста Юрия Бутусова, им стал действующий министр по временно оккупированным территориям Алексей Резников.