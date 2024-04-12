Брали за 'услуги' 15 тыс. долларов: СБУ заблокировала новые каналы побега уклонистов за границу. Фото

Служба безопасности Украины обнаружила и прекратила деятельность трех новых схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда потенциальных призывников за границу. В разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Фигуранты, за полученную оплату, помогали уклоняющимся бежать за границу, используя поддельные документы или обходя пропускные пункты.

Стоимость таких услуг варьировалась до 15 тысяч американских долларов.

Например, в Одесской области была нейтрализована преступная группировка, которая организовала канал нелегальной миграции в самопровозглашенное Приднестровье. Фигуранты предлагали уклонистам переправку за пределы Украины через пограничную реку, используя моторную лодку, которую запускали только в ночное время суток.

Во Львовской области перед судом предстанет 33-летний киевлянин, который вместе с сообщником пытался нелегально переправить в Евросоюз шестерых военнообязанных. Для этого фигуранты незаконно внесли своих клиентов в систему "Путь" в качестве волонтеров благотворительной организации, занимающейся перевозкой гуманитарной помощи.

Сотрудники СБУ также разоблачили преступную группу в Черкасской области, которая вывозила уклонистов за границу, используя их в качестве водителей международных пассажирских перевозок.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу в Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособия, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.

Ранее в Одесской области обнаружили дальнобойщика, который фурой переправлял украинцев за границу. Ловким "бизнесменом" оказался 45-летний житель Николаева. У мужчин призывного возраста, желавших нелегально попасть за границу, он просил авансом 100 долларов.