В Запорожье задержали наркодилера: полицейские изъяли наркотики на 1,5 млн грн. Фото

В Запорожье поймали 33-летнего местного жителя, который продавал наркотики и психотропы наркозависимым. В гараже подозреваемого правоохранители нашли запрещенных веществ на 1,5 млн гривен.

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Теперь "бизнесмену" грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Запорожской области на официальном сайте.

Копы получили информацию, что житель Запорожья занимается сбытом наркотиков. Подозреваемого задержали на одной из улиц города. При поверхностном осмотре у него обнаружили более килограмма психотропного вещества амфетамин.

Мужчину задержали. В этот же день защитники правопорядка провели неотложный обыск в гаражном помещении фигуранта. Там изъяли около 300 граммов психотропа "Альфа-PVP", 200 граммов амфетамина, около 300 граммов каннабиса элитных сортов, "шишки" и распечатанные почтовые товарно-транспортные накладные с данными покупателей.

Установлено, что преступник сотрудничал с одним из Telegram-каналов по продаже запрещенных веществ. Там он заказывал большие партии наркотиков, получал их по почте, фасовал в собственном гараже, а затем сбывал по всей территории Украины.

Все изъятое направлено в экспертное учреждение для проведения соответствующих исследований. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного рынка" составляет около 1,5 млн гривен, сообщили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские правоохранители обезвредили деятельность криворожского наркокартеля "Двадцатовские", участники которого "снабжали" наркотиками почти все регионы страны. Ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более 1 млн долларов США.

– В Киеве разоблачили мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Во время обысков у него изъяли более 2 кг каннабиса.

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