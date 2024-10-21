Более 60 прокуроров Хмельницкой области имеют 'инвалидность': генпрокурор раскрыл первые результаты расследования

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования по приобретению инвалидности прокурорами. Он заявил, что только среди прокуроров в Хмельницкой области инвалидность имеет 61 человек.

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Служебное расследование проводится не только в Хмельницкой области, а по всей стране, и касается органов прокуратуры всех уровней, включая Офис Генерального прокурора, сказал Костин в программе "Факты недели". Он призвал прокуроров, по инвалидности которых есть сомнения, пройти повторное обследование.

"На сегодняшний день установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них – 50 человек – получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения. Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока", – сказал генпрокурор.

Он отметил, что инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты, которые "помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в будущем".

Также Костин заявил, что поддерживает инициативу Минздрава по комплексной реформе системы МСЭК. По его словам, нужно обеспечить справедливость, в частности, в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью.

Недавно журналисты выяснили, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК Татьяна Крупа. Благодаря этому прокуроры продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

Татьяна Крупа и ее сын Александр, находившийся на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачены в коррупции 4 октября 2024 года. Печерский районный суд Киева избрал Крупе меру пресечения в виде ареста на 60 суток (с альтернативой залога в размере 500 миллионов гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в медико-социальных экспертных комиссиях, заявив, что ждет от уполномоченных органов "скорых жестких решений". Он подчеркнул, что в тылу "происходят вещи, с которыми никаких врагов не нужно".

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