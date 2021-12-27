Войска РФ ранили двух бойцов ВСУ, военные в тяжелом состоянии – штаб ООС

Двое военнослужащих ООС были ранены в зоне боевых действий на Донбассе. Украинские защитники госпитализированы, их состояние – тяжелое.

Как сообщает пресс-центр ООС в своей вечерней сводке за 27 декабря, войска оккупантов продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в июле 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В частности, в понедельник противник девять раз нарушил режим прекращения огня, один из их – с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В направлении поселка Нью-Йорк (Донецкая область) оккупанты три раза стреляли из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Видео дня

В районе Новозвановки Попаснянского района Луганщины российские наемники применили противотанковые ракетные комплексы; в районе Гнутового – беспилотник, посредство которого был произведен сброс выстрелов осколочных гранат ВОГ-17.

В районе Новолуганского, Красногоровки и Майского Донецкой войска РФ стреляли из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не нарушая Минских договоренностей, чем пресекли обстрелы со стороны противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС показали видео стрельб из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Заряд поражает цель со 100-процентной точностью.