Боец спецназа о "почерке" покушения на Шефира: больше похоже на попытку запугать

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира больше похоже на попытку запугать, чем ликвидировать. Такое мнение озвучил один из бойцов спецподразделения Вооруженных сил Украины, имеющий опыт диверсионной работы.

Спецназовец сказал в комментарии "Телеграфу", что если речь идет именно о ликвидации "объекта", то покушение обычно выглядит иначе. По его словам, за долгое время операция по ликвидации обрела "классический вид".

"Если нападение идет во время движения на дороге, обычно закладывается взрывное устройство, в идеале где-то на повороте автодороги, где автомобиль будет сбрасывать скорость. Устройство может быть как мощным, так и небольшим – две-три гранаты, главная цель которого – ошеломить водителя, дезориентировать его, заставить потерять несколько секунд, а в идеале остановиться. Затем в ход идут стрелки, чья задача расстрелять автомобиль, обрушив на него как можно больше пуль", – отметил источник.

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В то же время в мире практикуются все новые способы ликвидации, например, использование дистанционно управляемого оружия, обычно пулеметов, или огонь снайпера из крупнокалиберной винтовки калибра 12,7 мм, который с небольшой дистанции стреляет в авто, "прошивая все".

Боец добавил, что картина произошедшего с Шефиром напоминает попытку запугивания, когда огонь ведется в неопасные для жизни зоны, например, по ногам, или если это авто, то по двигателю и колесам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на советника президента Украины Сергея Шефира 22 сентября было совершено покушение.

Стреляли в его автомобиль, ранен водитель Иванько Александр Григорьевич 1963 г.р. По машине выпустили 18 пуль.

Сейчас водителя уже прооперировали, угрозы его жизни нет.

Президент Владимир Зеленский записал обращение из Нью-Йорка, в котором пообещал, что ответ на покушение будет сильным.