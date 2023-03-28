Приказал разобрать на детали: президент "Мотор Сичи" блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года

Президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев блокировал поставку боевого вертолета Главному управлению разведки Минобороны в апреле 2022 года. Руководитель ведущего отечественного предприятия препятствовал деятельности Сил обороны Украины в пользу страны-агрессора.

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Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Отметим, что Богуслаев на данный момент находится под подозрением в сотрудничестве с РФ и коллаборационной деятельности.

Как установило следствие, в апреле прошлого года президент корпорации получил заказ от представителей ГУР МО по оплатной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте. Однако он намеренно заблокировал исполнение этого государственного заказа, приказав подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него.

По указанию Богуслаева, с вертолета были сняты лопоти и выведены из строя механизмы, отвечающие за работу несущего винта.

Как отметили в СБУ, в связи с дополнительно установленными фактами президенту "Мотор Січі" сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, ранее стало известно, что среди компаний, попавших в подсанкционные списки СНБО, были фирмы, которые сотрудничали с украинским предприятием "Мотор Сич". Речь идет, в частности, об иранском разработчике дронов Shahed-136. Установлено, что компания "Мотор Сич" поставляла на подсанкционные предприятия Ирана авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117.

Кроме того, ранее украинские стражи порядка установили, что бывший президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с террористами "ДНР". Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он осуществлял финансирование террористической организации. СБУ выявила новые факты сотрудничества президента "Мотор Сичи" с террористами "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. У него дома были проведены обыски и изъяты раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси;

– также Вячеслав Богуслаев скрыл недвижимость в Москве. Речь идет, по меньшей мере, о двух объектах недвижимости.

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