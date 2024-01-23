Бизнесмен Мазепа вышел из СИЗО под залог

Украинский бизнесмен Игорь Мазепа вышел из СИЗО. За него был внесен залог в размере 21 миллиона гривен.

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Об этом вечером во вторник, 23 января, сообщил Forbes. Информацию изданию подтвердили в пресс-службе инвестиционной компании Concorde Capital, которой владеет Мазепа.

Ранее этого же дня суд уменьшил размер залога для фигуранта. До этого ему нужно было заплатить почти 350 миллионов гривен, чтобы выйти на свободу. Теперь хватило суммы в 21 миллион гривен.

Мазепа является подозреваемым по делу о незаконном завладении землей вблизи Киевской ГЭС, которое ведет Госбюро расследований. Речь идет о более чем 7 га земли в Вышгородском районе стоимостью более 20 миллионов гривен.

19 января Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым (основатель инвестиционной компании и два участника преступной организации). Первоначально залоги были определены на уровне 349, 20 и 45 миллионов гривен соответственно. В деле есть и четвертый фигурант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан 18 января на украинско-польской границе.

– Бизнесмен утверждает, что якобы не может быть виновным в деле о земельных участках, поскольку их выделяли чиновники, а не он. Кроме того, Мазепа отрицает наличие "русского следа" по его делу.

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